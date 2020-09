Tour de France - Philippe Gilbert est remonté sur son vélo une semaine après sa chute dans le Tour

(Belga) Philippe Gilbert (38 ans) a repris son vélo pour la première fois, une semaine après sa chute dans la première étape du Tour de France qui l'a contraint à l'abandon. Le chef de file des Lotto Soudal s'était relevé avec une petite fracture de la rotule gauche.

"Je suis heureux d'être ici au Col d'Èze", a dit Gilbert sur Instagram. "Je dois admettre que ce n'est pas l'escalade la plus facile. Je pense que la douleur est une chose, mais la détermination en est une autre. La motivation est là, j'espère revenir bientôt à la compétition. J'ai sorti mon vélo pour la première fois, une heure et quart. Je suis fier de cela et ce n'est qu'un début". . (Belga)