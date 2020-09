Heureux, Thorgan Hazard salue l'esprit des Diables Rouges: "Dans le passé, on aurait pas gardé le zéro"

Fier de son équipe, Thorgan Hazard n'a pas caché sa joie après le succès obtenu face au Danemark en Ligue des Nations. Pour le Diable Rouge, il faut avant tout tenir compte du contexte pour mesurer la qualité de la rencontre.

"C'est comme un match de préparation, sauf pour certains joueurs", détaille-t-il au micro de Vincent Legraive. "Il y a des automatismes à retrouver, des joueurs qui n'étaient pas là. Mais on a fait le boulot, on s'est battu, on n'a pas pris de but, c'est bon pour nous. Dans le passé, peut-être que nous n'aurions pas gardé le 0 derrière. On a vu jusqu'à la dernière seconde, on s'est battu sur tous les ballons et quand on a eu l'opportunité d'aller en contre, on y est allé, on a essayé de mettre le troisième but. C'est bien pour la confiance, aussi pour Mignolet, de ne pas avoir encaissé".

Il affirme ensuite avoir l'ambition d'aller au bout dans cette Ligue des Nations. "C'est une nouvelle compétition, on veut gagner chaque match. C'est bien d'entamer cette compétition comme ça. On a pas un groupe facile, mais on va essayer, on engrange de la confiance. J'espère que mardi, on pourra continuer comme ça".