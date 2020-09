La fierté de Jeremy Doku après ses premières minutes chez les Diables Rouges (vidéo)

Le benjamin de la bande a fait ses grands débuts: Jeremy Doku a disputé ses premières minutes sous la vareuse des Diables Rouges. Une grande fierté pour l'Anderlechtois, âgé de 18 ans à peine. "J'étais très heureux, parce que je m'échauffais, je regardais le match. Je croyais que je n'allais plus rentrer, parce qu'on menait 2-0. Quand j'ai pu m'habiller et rentrer, j'étais très heureux. Avec des joueurs comme ça, ça fait plaisir. Pendant 10 secondes, tu es excité. Après, il faut se remettre dans le match et faire ce qu'il faut".

Il retient d'ailleurs de très bonnes choses de sa première semaine avec la Belgique. "J'ai prouvé mes qualités, pour le coach, me faire jouer, ça veut dire qu'il a confiance en moi. Oui, ça fait du bien".