Ligue des Nations: la France fait le boulot, le Portugal écrase la Croatie (vidéos)

Outre le groupe 2 de la Ligue A avec Islande-Angleterre et Danemark-Belgique, sept autres rencontres de la première journée de la Ligue des nations de football se jouaient à huis clos samedi. Le très beau groupe 3 de la principale Ligue a vu les succès du Portugal, pourtant privé de Cristiano Ronaldo blessé au pied, 4-1 sur la Croatie et de la France 0-1 en Suède.

Les champions du monde français ont pu compter sur un exploit individuel de Kylian Mbappé (41e) qui a dribblé deux joueurs dans le rectangle avant de conclure dans un angle improbable. La France aurait pu doubler le score mais Antoine Griezmann a manqué la conversion de son penalty dans les dernières secondes (90e+5).

A Porto, les champions d'Europe portugais ont concrétisé leur supériorité par une frappe de Cancelo (41e, 1-0). Après la pause, Jota a pris la défense croate de vitesse (58e, 2-0) et Joao Felix (70e, 3-0) a profité d'une belle erreur du gardien des vice-champions du monde Livakovic. Bruno Petkovic, monté au jeu, a sauvé l'honneur des visiteurs dans les arrêts de jeu (90e+1, 3-1) avant que Andre Silva ne fixe le score défintif sur corner (90e+5, 4-1). Les absences côté croate de Modric et Rakitic ont pesé lourd.

En Ligue C, on soulignera la victoire du Luxembourg en Azerbaïdjan 1-2. Les Grand-Ducaux, avec Anthony Moris (Union) dans les buts, ont certes évolué à onze contre dix à partie de la 26e minute. Menés 1-0 juste avant la pause par Sheydaev (43e), ils sont parvenus à retourner la situation avec la complicité involontaire de Krivotsyuk (48e csc) puis par l'attaquant du Dynamo Kiev Gerson Rodrigues (72e). Dans l'autre match du groupe 1, le doublé de l'attaquant de l'AS Monaco monté au repos Stevan Jovetic (60e, 73e) a offert la victoire au Monténégro 0-2 sur la pelouse de Chypre où Konstantinos Laifis (Standard) a joué toute la rencontre en défense centrale.

Le médian de Mouscron Marko Bakic et celui du Standard Aleksandar Boljevic ont évolué nonante minutes avec le Monténégro. Dans le groupe 2, la Macédoine du Nord a battu l'Arménie 2-0 grâce à des buts en première mi-temps signés d'Alioski (5e) et Nestorovski (38e) tous deux sur penalty. Et c'est encore sur un penalty que l'Arménie a réduit le score dans le temps additionnel (90e+4) grâce à Barseghyan. La Géorgie, avec le Gantois Giorgi Chakvetadze présent 77 minutes avant de céder la place à un autre Gantois Giorgi Kvilitaia, est venue s'imposer 0-1 en Estonie. Le but est tombé à la 32e minute des oeuvres de Katcharava. Dans la plus petite Ligue D, groupe 2, Gibraltar a émergé par le plus petit écart face à Saint-Marin 1-0. Le défenseur Torilla a été le buteur de ce succès à la 42e minute.



