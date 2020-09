CATASTROPHE pour Ferrari au GP d'Italie: les freins de Vettel cèdent, gros crash pour Leclerc

Le Grand Prix d'Italie de Formule 1 a été interrompu dimanche à Monza à la suite d'une violente sortie de route de Charles Leclerc (Ferrari), qui n'a toutefois pas été blessé.



Les monoplaces sont rentrées au stand au 26e tour alors que Lewis Hamilton (Mercedes) menait la course devant Lance Stroll (Racing Point) et Pierre Gasly (Alpha Tauri).



Hamilton a toutefois écopé d'une pénalité pour être rentré aux stands alors que ceux-ci étaient fermés en raison de la présence sur la piste de la voiture de sécurité. Il devra effectuer un passage aux stands et un arrêt de 10 secondes dans les trois tours suivant la reprise de la course, et risque de perdre le leadership.

C'est par ailleurs un nouveau eek-end noir pour Ferrari. Sebastian Vettel a dû abandonner au bout de 8 tours après avoir connu un problème de freins. Le pilote allemand l'a rapidement constaté et a négocié la ligne droite suivante avec plus de prudence. Il a alors fait un tout droit sans conséquence.