Victoire de Loïc Vliegen au Tour du Doubs

(Belga) Loïc Vliegen (Circus - Wanty Gobert) a remporté le 34e Tour du Doubs cycliste (1.1), disputé dimache sur 200 km entre Morteau et Pontarlier. Le Liégeois a devancé l'Erythréen Biniam Girmay Hailu (Nippo Delko One Provence) et le Français Aurélien Paret-Peintre (AG2R La Mondiale).

Loïc Vliegen, 26 ans, a décroché la 3e victoire de sa carrière, après la 2e étape et le classement final du Tour de Wallonie 2019. Vliegen succède au Suisse Stefan Küng au palmarès du Tour du Doubs, dont il est le premier vainqueur belge depuis Bert De Waele en 2003. (Belga)