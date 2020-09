F1 - Pierre Gasly après un premier succès inattendu: "Honnêtement, c'est incroyable"

(Belga) Pierre Gasly a écrit une page de l'histoire de la Formule 1 dimanche en remportant le GP d'Italie au terme d'une course très mouvementée disputée sur le circuit de Monza. Le pilote Alpha Taura a signé le premier succès de sa carrière et est devenu le premier Français à s'imposer en 24 ans depuis la victoire d'Olivier Panis au GP de Monaco en 1996. "Honnêtement, c'est incroyable", a déclaré Gasly à l'arrivée.

"Je ne pense pas réaliser ce qui se passe actuellement, c'était vraiment une course folle", a ajouté le Français de 24 ans, vainqueur surprise devant l'Espagnol Carlos Sainz (McLaren) et le Canadien Lance Stroll (Racing Point). "J'ai traversé beaucoup de choses ces derniers 18 mois, avec mon premier podium au Brésil en 2019 (où il a terminé 2e, ndlr) et maintenant cette victoire", a-t-il dit. Gasly avait débuté la saison 2019 chez Red Bull avant d'être renvoyé en cours de saison chez Toro Rosso, désormais dénommée Alpha Tauri. "Je n'ai pas de mots. L'équipe a fait tellement pour moi. Elle m'a donné l'opportunité de rouler en F1, m'a apporté mon premier podium et ma première victoire. Je ne pourrais jamais assez la remercier." Gasly avait débuté sa carrière en F1 en 2017. Après deux saisons, il avait fait le grand saut dans l'écurie principale Red Bull avant d'être remplacé par Alexander Albon après le GP de Hongrie en 2019.