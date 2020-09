Nuit de l'Athlétisme - Cynthia Bolingo pulvérise le record de Belgique du 300m avec le 3e chrono mondial 2020

(Belga) Cynthia Bolingo a battu son propre record de Belgique sur la distance inhabituelle de 300 mètres lors de la Nuit de l'athlétisme à Heusden dimanche. Elle a porté le record de 37.18 à 36.54 secondes, la troisième performance mondiale de l'année. Elle avait établi son record précédent le 29 août dernier à Huizingen.

Dans le ranking européen de tous les temps, Bolingo est maintenant 22e. "Un 200 mètres est trop court pour moi, un 400 mètres trop long, mais ceci est idéal", a plaisanté Bolingo après coup. "Je me doutais bien que je pouvais descendre en moins de 37 secondes, mais jamais que je ne pensais que j'irais presque une demi-seconde plus vite. C'était une course idéale, dans laquelle j'avais Camille Laus en point de mire." Laus a terminé deuxième avec un record personnel en 37.51 secondes. Bolingo a traversé une période difficile. Elle a d'abord été mise à l'écart pendant plus d'un an en raison de douleurs au tendon d'Achille, puis son père est décédé du coronavirus. "Revenir a été très difficile, surtout mentalement", a-t-elle déclaré. "Je me suis souvent entraînée avec les larmes aux yeux. Cela n'a pas fonctionné, ni physiquement ni mentalement. Je pensais que cela n'irait plus jamais bien, mais mon entraîneur Carole Bam et mon chéri Mehdi m'ont aidé à surmonter cette épreuve. Parfois, on a besoin d'autres personnes pour sortir du trou." La Belgian Cheetah n'a pas encore décidé si elle disputera la saison en salle en tant que vice-championne d'Europe sur 400 mètres en salle l'hiver prochain. "La période passée m'a appris à ne pas trop réfléchir à long terme, et à prendre les choses un jour à la fois. Je ne sais donc toujours pas si je vais entrer en action en indoor." . (Belga)