Diables Rouges - Le Polonais Pawel Raczkowski au sifflet de Belgique - Islande mardi

(Belga) L'UEFA a désigné dimanche le Polonais Pawel Raczkowski pour diriger le match à huis clos entre la Belgique et l'Islande mardi soir (20h45) au stade Roi Baudouin à l'occasion de la 2e journée du groupe 2 de la Ligue A de la Ligue des Nations.

Le Polonais, 37 ans et arbitre international depuis 2013, avait déjà officié lors de Gibraltar - Belgique (0-6) en octobre 2016, duel qualificatif pour la Coupe du monde 2018. Samedi soir, les Diables Rouges de Roberto Martinez se sont imposés sans trembler au Danemark (0-2) grâce à des buts de Jason Denayer et Dries Mertens. Ils tenteront de continuer sur leur lancée mardi soir contre des Islandais battus par l'Angleterre (0-1) samedi. Dimanche, Kevin De Bruyne et Michy Batshuayi ont rejoint le groupe alors que Yannick Carrasco a lui quitté la sélection. De Bruyne (Manchester City) a manqué le match à Copenhague car il est resté auprès de sa femme Michèle Lacroix, qui a donné naissance samedi à leur fille Suri, le troisième enfant du couple. Batshuayi (Chelsea) n'avait pas été repris dans la sélection annoncée le 25 août par Roberto Martinez. (Belga)