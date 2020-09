Cyclisme: loin du Tour, Froome et Thomas à l'assaut de Tirreno-Adriatico

Loin des routes du Tour de France, la préparation du Giro et de la Vuelta débute lundi en Italie avec la Tirreno-Adriatico, une course à étapes qui réunira notamment Chris Froome et Geraint Thomas, privés de Grande boucle cette année.

Également au départ de la "Course des deux mers", qui propose cette année huit étapes contre sept habituellement pour relier la mer Tyrrhénienne à l'Adriatique: le double vainqueur de l'épreuve Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo) et deux hommes récemment couronnés en Italie, les deux Astana Jakob Fuglsang et Aleksandr Vlasov, respectivement vainqueurs du Tour de Lombardie et du Tour d’Émilie.

Simon Yates (Mitchelton-Scott) ou Rafal Majka (Bora-Hansgrohe) sont aussi de la partie pour succéder au palmarès au Slovène Primoz Roglic.

Pendant que le peloton du Tour de France va goûter à sa première journée de repos, lundi, les deux anciens de la Grande boucle Froome et Thomas, non retenus par leur équipe Ineos, s'élanceront de la station balnéaire de Lido di Camaiore (Toscane). Avec en vue les rendez-vous de l'automne: le Tour d'Espagne (20 octobre - 8 novembre) en tant que leader pour le premier et le Giro (3-25 octobre) pour le second.

Le Giro est un objectif pour plusieurs des engagés, dont Nibali, qui ne pourra pas compter lors de la Tirreno-Adriatico sur son équipier Giulio Ciccone, forfait après un test positif au coronavirus.

C'est d'ailleurs en pensant au Tour d'Italie que les organisateurs ont dessiné les huit étapes, où sprinteurs, finisseurs comme grimpeurs pourront y trouver leur compte, selon Stefano Allocchio, directeur de course de RCS Sport.

Les grimpeurs ont notamment coché les 4e et 5e étapes, qui verront les coureurs s'attaquer aux Monts Sibyllins avec le passage le plus haut de cette édition (Rifugio Perugia, 1.521 m) jeudi et une ascension finale exigeante vers Sassotetto (14,2 km à 5,8%, avec un maximum à 12%) vendredi.

L'étape finale proposera, comme ces dernières années, 10 km de contre-la-montre individuel à San Benedetto del Tronto, dans les Marches.