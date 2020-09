"Idiot" et "ridicule": David Goffin ALLUME Novak Djokovic après sa disqualification

Comme de nombreux joueurs, David Goffin est surpris par l'incident qui a provoqué la disqualification de Novak Djokovic, numéro un mondial. Pour le Belge, cependant, le Serbe ne peut s'en prendre qu'à lui-même.

David Goffin, éliminé en huitième de finale de l'US Open par Denis Shapovalov, s'est exprimé sur le moment marquer de cette nuit: la disqualification de Novak Djokovic.

Le Serbe, qui a envoyé une balle sur une juge de ligne, est le seul responsable de cette situation. C'est du moins ce que pense le Liégeois, visiblement remonté par ces images. "C’est sûr, c’est "dehors", il n’y a pas de discussion là-dessus", clame immédiatement le numéro un belge. "Une balle sur une juge de ligne, c’est l’exclusion, c’est le règlement. C’est ridicule. Quand on est dans un tournoi du Grand Chelem, on sait qu’il y a du monde autour du court. Et encore, il n’y avait pas de public cette fois-ci. Malheureusement pour lui, la balle a touché la juge de ligne. Cela aurait très bien pu passer à côté, et il n’y aurait pas eu de suites. Je trouve ça un petit peu idiot, ce qu’il a fait. J’imagine qu’il avait d’autres intentions que de se faire éliminer de cette manière-là", explique-t-il ensuite.

Il a ensuite expliqué ne pas croire qu'il pourrait lui arriver une pareille mésaventure. "Je ne suis pas du genre à faire cela. Et si j’ai besoin de me défouler et que je balance une balle, je l’envoie dans une zone où il n’y a vraiment personne. Vers l’arrière, et sans regarder, ce n’est pas une chose à faire", a explique Goffin.