Tirreno-Adriatico: Pascal Ackermann remporte la première étape

Pascal Ackermann (Bora-hansgrohe) a remporté la première étape du Tirreno-Adriatico autour de Lido di Camaiore. L'Allemand, qui s'empare également du maillot bleu de leader, a devancé le Colombien Fernando Gaviria (UAE-Team Emirates) et le Danois Marcus Cort.

Dès les premiers kilomètres, une échappée de quatre coureurs tentait sa chance avec Simon Pellaud (Androni Giocattoli-Sidermec), Daniel Savini (Bardiani-CSF), Nathan Haas (Cofidis) et Paul Martens. Ils étaient ensuite rejoints par Julien Simon (Total Direct Energie) et Veljko Stojnic (Vini Zabu-KTM). Un groupe dont Simon Pellaud et Paul Martens se détachaient avant d'être repris à 15 kilomètres de l'arrivée. Le peloton se regroupait alors pour le sprint et était frappé par une chute à 1,5 kilomètre de l'arrivée dans laquelle Tim Merlier a été impliqué.

Pascal Ackermann s'imposait finalement au sprint devant Gaviria et Cort pour décrocher sa cinquième victoire de la saison.