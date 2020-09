Diables Rouges - Testé positif au Covid-19, Brandon Mechele a quitté la sélection confirme la RBFA

(Belga) Roberto Martinez avait annoncé lundi en fin de journée le forfait de Brandon Mechele pour le match contre l'Islande de mardi au stade Roi Baudouin. Sans plus de précision. La fédération belge a apporté dans la soirée une explication à l'absence du défenseur du Club de Bruges. Mechele (1 cap) a été testé positif au Covid-19 dimanche peut-on lire sur le compte Twitter des Belgian Red Devils.

Si la participation de Mechele, 27 ans, au prochain match de championnat de son club, samedi soir face à Waasland Beveren est elle aussi impossible puisqu'il doit être isolé au moins huit jours, son état ne menace pas la tenue du match de mardi soir comptant pour la 2e journée du groupe 2 (Ligue A) de la Ligue des Nations. Mechele pourra reprendre l'entraînement collectif après un test négatif. Il est le premier Diable Rouge à être officiellement infecté par le coronavirus. Fin mars, l'ancien international Marouane Fellaini a été testé positif. Dimanche, on a appris que 14 des 22 joueurs de l'équipe belge des moins de 17 ans avaient contracté le Covid-19. "Le Club le regrette profondément et tient à souligner que tous les joueurs du Club avaient passé un test négatif avant leur départ pour l'équipe nationale, tout comme Brandon Mechele", a réagi le club champion de Belgique après l'annonce de la situation de son joueur. "Depuis six mois maintenant, le Club suit très rigoureusement chaque protocole du virus Covid-19, sans un seul test coronavirus positif. C'est dommage d'apprendre que juste pendant la période internationale, trois joueurs du Club (outre Brandon Mechele, deux de nos joueurs de l'équipe nationale U17) ont été testés positifs". (Belga)