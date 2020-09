US Open - Le conte de fées de Tsvetana Pironkova continue

(Belga) Tsvetana Pironkova s'est qualifiée pour la première fois de sa carrière pour les quarts de finale de l'US Open de tennis. La Bulgare de 32 ans a éliminé en trois sets la Française Alizé Cornet (WTA 56) 6-4, 6-7 (5/7) et 6-3. Après plus de trois ans d'absence sur le circuit, période pendant laquelle elle a donné naissance à son fils Alexander, elle effectue son retour à l'US Open et ne dispose plus de classement à la WTA où elle n'est jamais entrée dans le Top 30.

Pironkova, demi-finaliste il y a dix ans à Wimbledon, rencontrera Serena Williams (WTA 8), lauréate de 23 titres du Grand Chelem pour une place en demi-finale. Williams a battu plus tôt dans la journée 6-3, 6-7 (6/8) et 6-3 la Grecque Maria Sakkari (WTA 22). (Belga)