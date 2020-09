US Open: Elise Mertens va en quarts de finale, elle a battu la 4e joueuse mondiale

Dernière représentante belge dans l'US Open de tennis, Elise Mertens poursuit son parcours. Lundi, elle a décroché son billet pour les quarts de finale du simple dames. La N.1 belge, 18e mondiale, a réussi l'exploit de battre l'Américaine Sofia Kenin 4e joueuse mondiale et 2e tête de série, qui avait remporté le premier tournoi du Grand Chelem 2020 en Australie. La Limbourgeoise de 24 ans s'est imposée en deux sets (6-3,6-3) au bout d'une heure et seize minutes de jeu.

Elise Mertens décroche sa première victoire sur Kenin après deux défaites en 2019 à Majorque (herbe) et à Wuhan (dur). Déjà quart de finaliste en 2019, Mertens sera opposée à la gagnante du match entre l'ex N.1 mondiale la Biélorusse Viktoria Azarenka (WTA 27) et la Tchèque Karolina Muchova (WTA 26) avec une place en demie en jeu. Mertens et Aryna Sabalenka ont été éliminées dimanche en quarts de finale du double dont elles étaient tenantes du titre. (Belga)