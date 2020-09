Mercato: Yannick Carrasco définitivement de retour à l'Atlético Madrid

Après un interlude chinois, Yannick Carrasco est officiellement de retour à l'Atlético Madrid. L'ailier des Diables Rouges a paraphé un contrat de quatre ans en faveur des Rojiblancos, a annoncé le club madrilène mardi.



Carrasco, 27 ans, est donc définitivement de retour dans la capitale espagnole. Le Diable Rouge (42 matches, 6 buts) était arrivé chez les Colchoneros au cours de l'été 2015 en provenance de l'AS Monaco. Sous la direction de Diego Simeone, il a joué 124 matchs et marqué 23 fois avant de partir en Chine au printemps 2018.

Deux ans plus tard, il avait fait le chemin inverse. Arrivé en prêt à Madrid lors du dernier jour du mercato hivernal fin janvier 2020, il a ensuite disputé 16 matches pour l'Atlético, dont la plupart après la pause liée au coronavirus. Il s'est illustré à plusieurs reprises, marquant un but et délivrant quatre assists. "Il a été une pièce importante de l'équipe, l'aidant à atteindre la troisième place du championnat et ainsi se qualifier pour la prochaine phase de groupes de la Ligue des Champions", a écrit l'Atlético dans son communiqué. Formé à Genk, Carrasco a rapidement pris la direction de la France pour rejoindre l'AS Monaco en 2010, où il a débuté en équipe première deux ans plus tard. Après trois saisons en France, il a ensuite rejoint l'Atlético Madrid. Ce transfert constitue également une bonne nouvelle pour Roberto Martinez et l'équipe nationale à l'approche d'une année 2021 qui verra les Diables disputer l'Euro. En effet, le natif d'Ixelles disputera indéniablement des compétitions bien plus compétitives qu'en Chine.