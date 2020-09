"Désolé, je ne peux que pleurer": Sam Bennett en larmes après sa première victoire sur le Tour de France

Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step) a été submergé par les émotions après avoir remporté sa première victoire sur le Tour de France avec la dixième étape mardi entre l'Île d'Oléron et l'Île de Ré. "Désolé, je ne peux que pleurer", a déclaré Bennett qui avait déjà remporté trois étapes sur le Tour d'Italie et sur le Tour d'Espagne.



De plus, le champion d'Irlande a fait coup double en reprenant le maillot vert qu'il avait porté durant la sixième étape avant de le perdre au profit de Peter Sagan. "Je dois encore retomber les pieds sur terre. Je pensais que j'avais perdu car j'avais attendu trop longtemps et Caleb Ewan était resté devant moi." Réalisant qu'il avait remporté sa première étape sur la Grande Boucle, il n'a pas pu retenir ses larmes. "Je veux remercier toutes les personnes qui m'ont aidé et m'ont offert cette chance. Cela a duré longtemps et je pensais que cela n'arriverait peut-être jamais. Je ne peux que pleurer."