Récompense prestigieuse pour Kevin De Bruyne: le Diable Rouge élu "Joueur de l'année" en Premier League

Le milieu de terrain belge de Manchester City Kevin De Bruyne a été élu meilleur joueur de la saison 2019/2020 du championnat d'Angleterre au terme du scrutin organisé par la Professional Footballers' Association (PFA), le syndicat des joueurs.



De Bruyne est le premier joueur de City à être couronné et les Citizens réalisent le doublé, puisque chez les femmes, c'est l'attaquante anglaise Lauren Hemp qui a été couronnée.



Ironie du sort, c'est l'année où les Sky Blue ont terminé à 18 points de Liverpool que De Bruyne est récompensé, alors que lors des deux saisons précédentes, où l'équipe mancunienne avait remporté le championnat, c'étaient deux Reds, Mohamed Salah en 2018 et Virgil van Dijk en 2019, qui l'avaient emporté.



Mais le Belge a produit une saison impressionnante de qualité et de régularité, égalant le record de 20 passes décisives établi par Thierry Henry en 2002/2003.



Il a ajouté 13 buts, ce qui fait de lui le milieu le plus prolifique sur une saison depuis Frank Lampard il y a 10 ans.



"C'est un grand honneur d'être élu par ses collègues, ses concurrents des autres équipes contre lesquelles on joue sur le terrain. Qu'ils votent pour vous comme meilleur joueur, c'est incroyable", a commenté De Bruyne, cité dans un communiqué de son club.



Après une saison 2018/2019 plombée par des blessures, le milieu belge a souligné ce qu'il doit à Pep Guardiola, son entraîneur.



"Quand il donne des ordres sur ce que l'équipe doit faire, il sait que je vais l'écouter. Mais d'un autre côté, il me donne énormément de liberté, je ne sais pas vraiment pourquoi, mais c'est comme ça que ça fonctionne entre nous", a-t-il raconté.



"Il sait que je mettrai toujours l'équipe avant tout mais que, évidemment, si je peux me mettre en valeur, je le ferai".



L'équipe-type de la saison est cependant largement dominée par les Reds, au nombre de cinq: Jordan Henderson, Trent Alexander-Arnold, Andy Robertson, Virgil Van Dijk et Sadio Mane.



Le gardien de Burnley Nick Pope, le défenseur de Leicester Caglar Söyüncü, le milieu de City David Silva, le meilleur buteur du championnat Jamie Vardy et son dauphin Pierre-Emerick Aubameyang figurent également dans l'équipe.



L'attaquant de Manchester United, Marcus Rashford, qui s'est fortement engagé dans la lutte contre la mal-nutrition chez les enfants cette année, a aussi reçu un prix honorifique.