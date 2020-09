Diables Rouges: Toby Alderweireld devient le 4e centenaire de l'histoire de l'équipe nationale

Présent au coup d'envoi du duel entre la Belgique et l'Islande mardi soir, Toby Alderweireld a rejoint un club très prisé en équipe nationale. Le joueur de Tottenham, international depuis 2009 et capitaine pour l'occasion, a disputé sa centième rencontre en sélection.



Mardi soir au stade Roi Baudouin, l'Anversois a donc rejoint le club des centenaires où figurent ses équipiers Jan Vertonghen, Axel Witsel et Eden Hazard. Toby Alderweireld a fait sa première apparition chez les Diables le 29 mai 2009 contre le Chili lors d'un match de Kirin Cup, sous les ordres de Franky Vercauteren. Stijn Stijnen, Filip Daems, Gill Swerts ou encore Kevin Roelandts étaient alors ses équipiers en équipe nationale. Depuis sa première, il s'est érigé en pierre angulaire de la défense belge, participant aux Coupes du monde 2014 et 2018 ainsi qu'à l'Euro 2016. En 99 sélections, il a inscrit 5 buts et délivré 9 assists. Il a marqué son premier but international le 19 novembre 2013 lors d'une défaite contre le Japon (2-3) en match de préparation. Âgé de 31 ans, l'Anversois aura assurément encore l'occasion de jouer de nombreuses rencontres avec l'équipe nationale. "Ce sera forcément un moment spécial", avait-il déclaré lundi en conférence de presse, "fier d'avoir pu contribuer aux succès des Diables".