Ligue des nations: Ronaldo dépasse les 100 buts avec le Portugal

Cristiano Ronaldo a inscrit mardi ses 100e et 101e buts avec le maillot du Portugal, contre la Suède en Ligue des nations à Solna, et se rapproche un peu plus du record absolu de l'Iranien Ali Daei (109 buts en sélection nationale).

A 35 ans, le quintuple Ballon d'or a marqué le centième but de sa carrière en Seleçao sur un coup franc sanctionnant une faute de Svensson à la 45e minute de jeu.

L'attaquant vedette de la Juventus Turin a rempilé à la 72e minute, profitant d'une passe de João Félix pour frapper du pied droit dans la cage de Robin Olsen et marquer le but du 2-0.

Avant la rencontre avec la Suède, Cristiano Ronaldo n'avait pas rejoué depuis début août et la cinglante élimination de la Juventus Turin par l'Olympique lyonnais en 8e de finale de la Ligue des champions.

Atteint d'une infection au pied droit et placé sous antibiotiques, la star de la Juventus de Turin avait dû déclarer forfait pour le match de samedi face à la Croatie, lors de la première journée de Ligue des nations, que le Portugal a remporté avec brio (4-1) malgré l'absence de son capitaine.

Hasard de la rencontre, c'est contre cette même Suède qu'il était parvenu en 2013 à égaler le record de buts en sélection portugaise de Pauleta -- 47 réalisations --, en barrage retour du Mondial-2014.

Cristiano Ronaldo avait marqué le premier but de sa carrière en sélection nationale il y a plus de seize ans, le 12 juin 2004, lors du match d'ouverture de l'Euro contre la Grèce. Il était alors âgé de 19 ans.