Mercato: Michy Batshuayi dévoile le nom de son futur club

Les Diables Rouges se sont imposés 5-1 devant l'Islande au stade Roi Baudouin, mardi à Bruxelles, lors de la 2e journée du groupe 2 de la Ligue A de la Ligue des Nations.



Cette rencontre, disputée à huis clos en raison des mesures prises contre le coronavirus, a vu Toby Alderweireld atteindre les 100 caps et Koen Casteels faire ses débuts. Menée à la marque, la Belgique inversé la tendance grâce à des buts d'Axel Witsel (13e), Michy Batshuayi (17e, 69e), Dries Mertens (50e) et Jéremy Doku (80e), buteur pour sa première titularisation.

Après son doublé, Michy Batshuayi s'est exprimé au micro de la RTBF. "Les matches de l'équipe nationale ont manqué à tout le monde. Romelu a beaucoup de match et il devait se préserver ce soir. J’ai travaillé à Chelsea et je devais être prêt pour aujourd’hui. Cela m’a fait plaisir d’inscrire ces deux buts. Cela me libère", a-t-il confié avant d'en dire un peu plus sur son avenir. "Je pense que je vais prolonger à Chelsea avant de rejoindre Crystal Palace. J’espère avoir du temps de jeu là-bas."

> NATIONS LEAGUE: RÉSULTATS ET CLASSEMENTS DES GROUPES