Diables Rouges - Appliquée, la Belgique a largement dominé l'Islande et s'isole en tête de son groupe

Cette rencontre, disputée à huis clos en raison des mesures prises contre le coronavirus, a vu Toby Alderweireld atteindre les 100 caps et Koen Casteels faire ses débuts. Menée à la marque, la Belgique inversé la tendance grâce à des buts d'Axel Witsel (13e), Michy Batshuayi (17e, 69e), Dries Mertens (50e) et Jéremy Doku (80e), buteur pour sa première titularisation. C'est une seconde victoire de rang pour la phalange de Roberto Martinez après celle acquise au Danemark samedi (0-2). Simultanément dans l'autre match du groupe, le Danemark et l'Angleterre se sont quittés sur un partage blanc (0-0). Les Diables figurent donc en tête de leur groupe avec 6 points et devancent Anglais (4 pts), Danois (1) et Islandais (0). La prochaine trêve internationale verra la Belgique se déplacer en Angleterre le 11 octobre puis en Islande trois jours plus tard (14/10). (Belga)