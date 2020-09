Jérémy Doku "fier" après ses premiers matchs avec les Diables Rouges: "Je suis encore choqué"

Les Diables Rouges se sont imposés 5-1 devant l'Islande au stade Roi Baudouin, mardi à Bruxelles, lors de la 2e journée du groupe 2 de la Ligue A de la Ligue des Nations.



Cette rencontre, disputée à huis clos en raison des mesures prises contre le coronavirus, a vu Toby Alderweireld atteindre les 100 caps et Koen Casteels faire ses débuts. Menée à la marque, la Belgique inversé la tendance grâce à des buts d'Axel Witsel (13e), Michy Batshuayi (17e, 69e), Dries Mertens (50e) et Jéremy Doku (80e), buteur pour sa première titularisation.

A l'issue du match, le jeune Anderlechtois Jéremy Doku a réagi au micro de la RTBF. "C’était une super semaine. Je suis content de ces deux matchs. Je suis content d’avoir pu marquer. Je suis encore choqué de jouer avec de tels joueurs", a-t-il confié. "Sur mon but, je ne pensais pas que Kevin De Bruyne ne m’avait pas vu, mais bon, c’est Kevin. Après je n’ai plus réfléchi et j’ai frappé au deuxième poteau. Dans ma tête, j’étais très heureux et fier. J’ai fait une célébration pour les gens qui disaient que j’étais trop jeune pour être chez les Diables Rouges."

En conférence de presse, le jeune joueur de 18 ans a confié qu'il s'agissait d'un but qu'il "rêvait de marquer", avant d'évoquer brièvement son avenir. "Je ne regarde pas le mercato. Je suis à Anderlecht et j’essaie de jouer le mieux possible, après on verra", a-t-il conclu.