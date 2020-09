Diables Rouges - L'Islande a trop rapidement encaissé que pour gêner la Belgique

(Belga) "Nous étions persuadés, même avant la rencontre, d'être capables de signer un bon résultat contre la Belgique. Mais nous n'avons pas pu garder le zéro assez longtemps", a regretté le sélectionneur islandais Erik Hamren après la défaite de son équipe contre les Diables Rouges (5-1) mardi lors de la 2e journée du groupe 2 de la Ligue A de la Ligue des Nations.

"Pour signer un bon résultat, nous devions jouer à notre meilleur niveau", a ajouté le Suédois, en place depuis 2018. "Nous avons bien commencé, nous procurant plusieurs opportunités. Mais ils ont ensuite marqué trop rapidement après notre but. Si nous avions gardé le zéro plus longtemps, on aurait pu les embêter." Après son but, le premier de la rencontre, l'Islande n'a plus été en mesure de gêner les Diables Rouges. "Quand la Belgique a la possession et qu'elle est capable de déployer son jeu et d'accélérer, c'est très compliqué", a concédé le sélectionneur. C'est un second revers de rang pour l'Islande, qui était pourtant parvenue à faire douter l'Angleterre samedi. En effet, les Islandais se sont inclinés après un penalty inscrit par Raheem Sterling dans les arrêts de jeu. (Belga)