Ce défenseur d'Arsenal investit dans le club "le plus écolo du monde"

“J’annonce que je deviens actionnaire de Forest Green Rovers”, a expliqué le joueur dans un podcast du site internet The Athletic, sans révéler le montant de son investissement ni la part du capital qu’il détient.

Bellerin est lui même un végétarien et un écologiste convaincu. “Je suis devenu végétarien il y a trois ans et au début, je voulais juste essayer pour désintoxiquer mon organisme. Initialement, je pensais manger de la viande en guise de récompense, mais être végétarien me convient très bien”, a-t-il raconté sur le site de FGR. “Après un mois, je me sentais plus fort et je n’avais plus à lutter contre des blessures aux chevilles. J’ai commencé à me sentir plus énergique sur le terrain et à sentir une vraie différence”, a-t-il ajouté.