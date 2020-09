Un choc Allemagne-Pays-Bas inattendu entre des joueurs... complètement nus (vidéo)

C'est sans doute le match le plus absurde de l'année qui s'est déroulé en Allemagne. Un match international, qui opposait l'Allemagne aux Pays-Bas. Sur le papier, c'est intéressant, comme chaque affiche entre ces deux nations. Mais ici, rien n'est commun avec un match normal.

En effet, les joueurs alignés étaient tous totalement nus. Ils portaient simplement des chaussettes et des chaussures et s'étaient fait peindre leur numéro sur le torse et sur le dos. Un match absurde disputé afin de dénoncer l'omniprésence de l'argent dans le monde du football. Les organisateurs affirment même que le Mondial 2022 au Qatar est la preuve ultime que "tout tourne autour de l'argent dans le football". C'est ce qu'en pense Gerrit Starzwewski, artiste et organisateur du match.

Les images, elles, sont tout simplement folles.