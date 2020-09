Le tirage au sort de la Ligue des Champions décalé au 1er octobre

Le meilleur joueur européen de football de la saison sera récompensé à huis clos en raison de la pandémie de coronavirus. La cérémonie programmée à Athènes a été déplacée au siège de l'UEFA à Nyon, en Suisse, a déclaré mercredi l'instance dirigeante du football européen.

La cérémonie se déroulera sans les représentants des clubs ni les médias mais avec la participation des joueurs. Le meilleur buteur du Bayern Munich, Robert Lewandowski sera le favori pour remporter le prix individuel après le triplé (championnat, coupe, Liguie des Champions) réalisé par son club et les 55 buts alignés par le Polonais.

L'année dernière, le défenseur de Liverpool, Virgil van Dijk, avait été récompensé. La meilleure joueuse et le meilleur entraîneur de l'année seront également honoré lors de la cérémonie. La reprogrammation de la soirée de gala affecte également le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des Champions (1er octobre à 18h00) et de l'Europa League (2 octobre à 13h00).

Tous deux se dérouleront désormais à Nyon, et le meilleur joueur de la Ligue Europa sera également honoré le 2 octobre. Toutes les parties concernées ont convenu que "la santé publique doit continuer à être la première priorité et il ne serait pas possible d'organiser un événement de de cette taille à Athènes", a déclaré l'UEFA.