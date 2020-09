F1 - Ferrari avec des voitures de couleur bordeaux pour son 1000e Grand Prix au Mugello

(Belga) Pour son 1000e Grand Prix en Formule 1, dimanche sur son circuit du Mugello, Ferrari arborera une couleur spéciale. Les bolides de Sebastian Vettel et Charles Leclerc seront bordeaux, à l'instar des monoplaces au Cheval Cabré lors du premier Grand Prix, en 1950.

"Le 1000e Grand Prix de la Scuderia Ferrari est un cap très important, et il fallait par conséquent le célébrer de manière très spéciale", a expliqué Piero Ferrari, le vice-président du constructeur et fils du fondateur de la 'Scuderia'. "C'est un hommage à nos origines, au point de départ de l'incroyable histoire de Ferrari." Ferrari compte 238 succès, dont 72 grâce à Michael Schumacher, en 999 Grands Prix. L'écurie a remporté quinze fois le titre mondial, mais attend depuis 2007 un successeur à Kimi Räikkönen. Cette saison, Ferrari vit l'une des pires saisons de son histoire. L'écurie pointe au sixième rang au classement des constructeurs. Dimanche dernier, à Monza, Vettel et Leclerc ont abandonné. La 'Scuderia' espère ne pas revivre un tel scenario dimanche lors du Grand Prix de Toscane, sur le circuit du Mugello qui lui appartient. (Belga)