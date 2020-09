US Open - Les demi-finales échappent à Elise Mertens, battue par Victoria Azarenka

(Belga) Elise Mertens n'a pas réussi à se qualifier pour les demi-finales de l'US Open, mercredi, à Flushing Meadows. La N.1 belge, 18e joueuse mondiale, s'est inclinée face à la Biélorusse Victoria Azarenka (WTA 27) à l'issue de deux sets (6-1, 6-0) et une heure et 14 minutes de jeu.

Mertens, 24 ans, et Azarenka, 31 ans, s'affrontaient pour la première fois. La Limbourgeoise disputait un quart de finale à l'US Open pour la deuxième année consécutive. La Biélorusse, ancienne N.1 mondiale et lauréate de deux levées du Grand Chelem (Open d'Australie 2012 et 2013), est de retour au plus haut niveau après deux années compliquées, consécutives à la bataille judiciaire pour la garde de son fils, Leo, né en décembre 2016. Ce match mettait aux prises deux deux joueuses les plus en forme depuis la reprise: au moment de monter sur le court, Mertens avait remporté 12 des 15 matchs joués depuis son retour à la compétition à Palerme, le 4 août, disputant une finale, à Prague. Azarenka se présentait sur le court Arthur Ashe forte de dix succès consécutifs et d'une victoire au tournoi de Cincinnati. (Belga)