La presse espagnole FLINGUE Eden Hazard: "Il est loin d'être la référence que l'on attendait" (photos)

La première saison d'Eden Hazard au Real Madrid laisse des traces. Freiné par des blessures à la cheville, le Diable Rouge n'a pas convaincu. Ce jeudi, la presse espagnole relance et s'interroge sur l'avenir du joueur belge.

La presse espagnole n'est à nouveau pas tendre avec Eden Hazard. Les deux principaux quotidiens sportifs du pays ont tous les deux fait d'Hazard un des éléments de leur une ce jeudi. Et pas pour en faire l'éloge comme on l'espérait il y a un an.

En effet, les prestations du Belge sous le maillot du Real Madrid peinent à convaincre. Alors qu'il montait en puissance, le Diable Rouge a été freiné par une sérieuse blessure à la cheville, dont il semble avoir bien du mal à se remettre. Ce qui commence à inquiéter la presse nationale.

As titre même "Que se passe-t-il avec Hazard ?", référence à son manque de forme à 10 jours de la reprise de la Liga, où il est toujours très attendu. Dans ses colonnes, le journal dépeint une première saison en enfer pour notre compatriote. "La première campagne de Hazard ne s'est pas avérée aussi prolifique que prévu initialement. Son arrivée à Valdebebas en surpoids, comme il l'a lui-même reconnu dans une interview, et la blessure encaissée contre le PSG n'a pas joué en sa faveur. D'autant plus qu'il a évolué avec la peur de souffrir de douleur durant le reste de sa carrière ce qui a empêché le Belge de montrer l'étendue de son talent", écrit le journaliste.

Ils avancent ensuite la crainte de la concurrence, face à Vinicius en forme, tout comme Asensio, mais aussi le retour de prêt de Martin Odegaard, prêté l'an dernier à la Real Sociedad. Ce qui rajoute encore de la pression sur les épaules d'Hazard, qui peut cependant compter sur le soutien total de son entraîneur.

Marca parle d'un Eden Hazard "en examen" cette saison à Madrid. "L'équipe de Zinedine Zidane débutera la saison dans 10 jours. Elle le fera avec un attaquant loin de sa meilleure forme", résume Marca. "Eden Hazard (29 ans) a débarqué à l'été 2019 pour devenir le joueur star de cette équipe. Pour redevenir galactique après les adieux de Cristiano Ronaldo un an auparavant. Mais la réalité est tout autre. Elle dit que le Belge, pour l'une ou l'autre raison est loin d'être ce joueur de référence et ce leader attendu à son arrivée".

Le journal fait par contre état d'une très grande proximité entre Eden Hazard et le reste du vestiaire. Mais ce n'est pas suffisant: Hazard va devoir prouver qu'il a le niveau dès cette saison. "Pour se relever, il doit reprendre confiance en sa cheville endommagée. Les entraîneurs ont un plan de préparation spécifique afin de façonner sa forme. Ils veulent tout mettre en oeuvre pour retrouver ce Hazard qui a mis tout le monde d'accord sur son statut de joueur de premier plan. L'un des meilleurs joueurs de Premier League ou celui de la Coupe du Monde en Russie. Les entraîneurs continuent de croire qu'il peut revenir à son meilleur niveau".

Le défi est lancé: à Eden Hazard de se montrer à la hauteur des énormes attentes placées en lui.



Vous devez Un tweet a été intégré à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.