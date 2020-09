"Je sens la présence de Jésus avec moi": les aveux inattendus d'Olivier Giroud sur la religion (vidéo)

Olivier Giroud était hier l'invité de l'émission Quotidien, animée par Yann Barthès. L'international français s'est exprimé sur son rapport à la religion, qui occupe une place très importante dans sa vie.

Olivier Giroud accorde donc une grande importance à la religion. Le Français l'a avoué hier soir sur le plateau de Quotidien. Lors de ses rencontres, le joueur pointe souvent les doigts vers le ciel, surtout après avoir marqué. Très croyant, Olivier Giroud s'est même fait tatoué un psaume de la bible sur le bras droit. "Il me rassure un peu, je l'ai fait quand j'avais 20 ans, j'arrivais dans le sud. C'était un peu la mode des tatouages".

Le Français faisait la promotion de son livre "Toujours y croire", qui n'est autre qu'une autobiographie. Il y décrit son rapport à la religion, qu'il a quelque peu détaillé sur le plateau, en revenant par exemple sur ses prières à même la pelouse, en plein match. "Un petit mot, une pensée, un regard vers le ciel... c'est très bref. Mais ça m'aide à me rebooster. Je sens la présence de Jésus à mes côtés et ça m'aide, ça me donne beaucoup de force", explique Giroud.

Parler de religion, est-ce que cela se fait dans le football ? "J'ai pas de tabou par rapport à ça. Je n'ai jamais eu de mauvais retour", répond l'attaquant à ce sujet. "Beaucoup de Brésiliens sont aussi très croyants, j'ai eu l'occasion d'en parler à pas mal d'entre eux. Je me souviens avoir prié avec David Luiz après mon but en finale de l'Europa League en 2019".

Son lien avec le religien, Olivier Giroud le tient de sa maman. "Depuis tout petit, elle m'emmenait au culte évangélique avec elle. Elle m'a initié à la foi chrétienne, comme mes frères et soeurs", explique-t-il, avant de détailler son approche personnelle. "Après, j'ai eu un cheminement, un processus qui a pris du temps. Mais aujourd'hui, j'ai la maturité, ça fait des années que j'étudie plus en profondeur la parole. J'ai toujours cette soif d'en savoir plus sur la vie de Jésus, qui me fascine et m'apporte cette sérénité, avec beaucoup d'apaisement, de calme et d'humilité".

Des confessions qui tournent beaucoup sur les réseaux sociaux, avec la découverte d'une autre facette de la personnalité de ce joueur.

Si vous n'arrivez pas à visionner la vidéo, cliquez ICI