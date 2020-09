Anderlecht accueillera 6.000 supporters: seuls les abonnés auront accès au stade

Comme l'ensemble des clubs belges, Anderlecht a reçu l'autorisation d'accueillir à nouveau une série de supporters dans le stade. Le club a présenté aujourd'hui son dispositif, qui permet d'accueillir 6.000 supporters.

Le retour du public dans les stades, c'est pour ce weekend. Les fans seront à nouveau accueillis dans une série d'enceintes de notre pays, dont le Lotto Park, qui abrite depuis des années le Sporting d'Anderlecht.

Le dispositif d'accueil du club bruxellois a été présenté ce matin. Au total, 6.000 places seront allouées lors de chaque rencontre. "Nous sommes vraiment heureux de pouvoir de nouveau accueillir des supporters. On a décidé que seuls les abonnés pourront assister aux matches, ils doivent s’inscrire auparavant et choisir un match sur trois. Si les règles évoluent dans les semaines qui viennent, ce qu’on espère, et qu’on peut accueillir plus de gens par après on s’adaptera bien sûr", précise Karel Van Eetvelt, le CEO du club.

S'il n'y aura pas de prise de température, les règles en vigueur dans le stade, elles, seront très strictes. "Les règles de la Pro League sont très claires, le masque est obligatoire pendant tout le match sauf quand les supporters boivent quelque chose. Tant qu’ils sont assis dans le stade, ce qui est aussi obligatoire, il faut porter le masque. Chaque supporter entrera par l’entrée inscrite sur son ticket, doit directement chercher son siège et doit s’asseoir. On a respecté la règle d’un mètre partout, une rangée sur deux et un siège sur deux, même au sein des bulles et des familles", confirme le CEO bruxellois. Les bars seront ouverts mais les fans devront consommer cela directement à leur place.