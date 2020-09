Le Standard touché par le coronavirus ? Le coach et un joueur sont des cas suspects

Philippe Montanier et Selim Amallah pourraient être positifs au coronavirus. Le Standard a confirmé l'information ce jeudi, demandant une contre-analyse. Ils ont temporairement été écartés.

Mercredi matin, les joueurs et membres du staff du Standard ont passé un nouveau test covid. Tous sont négatifs, mais deux cas sont considérés comme suspects.

En effet, Philippe Montanier et Selim Amallah vont faire l'objet d'une contre-analyse et ne sont pas de la partie pour la séance de ce jeudi. "On a pris la décision d’écarter le joueur qui s’est entraîné seul ce jeudi matin", a explique Alexandre Grosjean, le directeur général du Standard. "Le coach s’est mis à l’écart du groupe pour ne pas diriger la séance que ses adjoints (NDLR : Mickael Debève et Eric Deflandre) ont dispensé. Tous les deux attendent les résultats de cette contre-analyse. Il n’y a aucune panique, aucun stress, nous avons pris les mesures nécessaires", a-t-il poursuivi.

Les deux hommes seront testés à nouveau si la contre-analyse en cours révèle qu'ils sont positifs. Le club précise qu'ils ne présentent aucun symptôme.