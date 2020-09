LFP: Vincent Labrune, l'électron libre

Moins consensuel que Michel Denisot, l'électrique Vincent Labrune, élu jeudi à la tête de la Ligue de football professionnel (LFP), est un vrai passionné de foot et un fonceur, qui avait mal terminé son aventure à la tête de l'Olympique de Marseille.

Labrune (49 ans), nouveau président surprise de la LFP, connaît, comme Michel Denisot, son adversaire malheureux, très bien les mondes du football et de la télévision.

Il a dirigé un mastodonte du foot français, l'OM, de 2011 à 2016, et a longtemps travaillé à France Télévisions.

De son parcours, Labrune s'est forgé "une expertise club et une expertise +médias et entertainment+", dit-il de lui-même.

Il a commencé comme attaché de presse au service des sports de France Télévisions, puis pour Réservoir Prod, la boîte de production de l'animateur Jean-Luc Delarue.

Labrune bascule dans le monde du foot au moment de sa rencontre avec Robert Louis-Dreyfus, autour de combats de boxe, une passion partagée avec l'ex-propriétaire de l'OM.

Il devient le conseiller de RLD et monte sa boîte, VLB Communication.

Le propriétaire de l'OM le choisira pour succéder à Jean-Claude Dassier (2009-2011), l'ancien N.2 de TF1 gardant une dent contre Labrune. Pape Diouf, président de l'OM de 2004 à 2009 (décédé cette année du coronavirus), ne l'aimait guère non plus.

- "Un amoureux du foot" -

Et les supporters de l'OM n'en ont pas gardé de bons souvenirs, sa dernière saison a été éprouvante, le Vélodrome l'agonissait d'injures, si bien que "VLB" travaillait dans des conditions difficiles.

Margarita Louis-Dreyfus, actionnaire majoritaire après la mort de son époux, avait décidé de se retirer et de vendre, Labrune a dû désosser l'effectif.

Mais l'"Orléanais", comme on l'appelait à Marseille - pour bien lui signifier qu'il n'était pas du cru - est "un amoureux du foot, il respire le foot 24h/24", raconte à l'AFP son ancien collaborateur à l'OM, Luc Laboz.

Si la Canebière a longtemps ressassé ses échecs sur le mercato, du départ gratuit d'André-Pierre Gignac à la signature de Michel, entraîneur espagnol en échec, il a aussi eu le nez creux.

Il a su convaincre Lassana Diarra, auteur d'une brillante saison à l'OM, avant que les deux forts caractères ne se fâchent, a déniché Michy Batshuayi et avait senti la perle Ngolo Kante, alors à Caen, mais n'avait pas les moyens de concurrencer Leicester, qui fit une meilleure offre.

Il travaillait avec des agents avec qui il était en confiance, comme Meïssa N'diaye (Benjamin Mendy, Batshuayi...).

A l'été 2016, quand il a fallu dépecer l'OM pour satisfaire l'actionnaire, Labrune a encore su vendre à bon prix, malgré le panneau "grande braderie" accolé au club phocéen.

- Volubile -

Il a par exemple fait faire une affaire à l'OM avec George-Kevin Nkoudou, arrivé pour 1,5 million d'euros de Nantes et reparti pour 11 M EUR à Tottenham.

Volubile et abordable pour les journalistes, il pouvait parler longtemps de foot, lâcher des informations "off" et s'emporter, aussi. Un tempérament qu'il devra peut-être réfréner comme président de LFP.

"T'es un guignol", avait lancé le président lyonnais Jean-Michel Aulas à Labrune dans les couloirs du Vélodrome après un houleux OM-OL.

Mais le nouveau patron de la LFP porte des idées pour le foot business, un des gros chapitres de son cahier des charges.

"Vincent connaît le foot et le foot business par coeur, poursuit Laboz, ex directeur général de l'OM. C'est pour moi le portrait-robot d'un président moderne de la Ligue".

Pour sauver la Coupe de la Ligue, finalement abandonnée, il avait par exemple prôné la formule "Final 8", retenue par l'UEFA pour finir en août la Ligue des champions en mode pandémie.

Du temps de sa présidence de l'OM, il militait aussi pour la formule du TPI (Third party investment, partie tierce investisseuse), les fonds d'investissements prêtant aux clubs.

Plutôt populaire auprès des présidents de clubs, lié par exemple à Laurent Nicollin (Montpellier) ou Loïc Féry (Lorient), Labrune avait d'ailleurs été élu en deuxième position, sur dix candidats, aux cinq places réservées aux indépendants.

Labrune "ne le vit peut-être pas comme ça, mais pour moi c'est une belle revanche, conclut Laboz. Il est reconnu par ses pairs, eux savent le travail qu'il a accompli à Marseille".