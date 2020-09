La Liga - Les élections pour le président du FC Barcelone se tiendront les 20 et 21 mars

(Belga) Les élections pour élire le président du FC Barcelone se tiendront les 20 et 21 mars 2021, a annoncé jeudi le club espagnol. L'actuel président, Josep Maria Bartomeu, 57 ans, est aux commandes depuis 2014.

Le week-end du 20 et 21 mars est le premier week-end disponible suivant la période fixée par les statuts du club pour la tenue de ces élections, a précisé le club dans un communiqué. "Compte tenu des circonstances extraordinaires découlant de la pandémie de Covid-19 et afin de préserver la santé de chacun et d'encourager la participation, le conseil d'administration a décidé que ces élections pourront se tenir pendant tout le week-end et en divers endroits du territoire, et que le vote par correspondance sera autorisé", peut-on lire dans le communiqué du club. Ce sont en effet les 'socios' du club qui élisent le président. Josep Maria Bartomeu est sous le feu des critiques pour sa gestion du club. L'humiliation 8-2 subie contre le Bayern en demi-finale de la Ligue des Champions et les velléités de départ de Lionel Messi durant l'été n'ont pas arrangé sa situation, même si la star argentine a finalement décidé de rester au club. Cinq candidats se sont pour l'instant déclarés. L'ancien président Joan Laporta, à la tête du club entre 2003 et 2010, Victor Font, le favori selon les médias espagnols, Lluis Fernández Alà, Agusti Benedito et Jordi Farré. (Belga)