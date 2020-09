Ligue 1 - Le PSG, privé de plusieurs stars, trébuche à Lens

(Belga) Le Paris Saint-Germain s'est incliné 1-0 à Lens dans son premier match de la nouvelle saison, comptant pour la deuxième journée du championnat de France. Le champion en titre et récent finaliste de la Ligue des Champions était privé de Keylor Navas, Neymar, Angel Di Maria, Marquinhos, Mauro Icardi, Leandro Paredes et Kylian Mbappé.

L'entraîneur parisien Thomas Tuchel a lancé plusieurs jeunes, comme Arnaud Kalimuendo et Kays Ruiz (18 ans) en attaque ou Marcin Bulka (20 ans) dans les buts. Le gardien a involontairement délivré la passe décisive sur le but Lensois: la passe de Bulka vers Marco Verratti a été récupérée à l'entrée du rectangle par Ignatius Ganago, qui a offert la victoire au promu (57e). Lens signe sa première victoire de la saison, en deux matchs. Le PSG avait obtenu de commencer le championnat plus tard en raison de sa participation à la finale de la Ligue des Champions, le 23 août. (Belga)