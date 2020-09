"On sait qu'ils se plantent, marre de cette merde": Romelu Lukaku REMONTÉ contre un jeu vidéo

Romelu Lukaku semble perdre patience. Le Diable Rouge s'est plaint de sa note sur le jeu FIFA 21. Le Belge a aussi rappelé qu'en faisant cela, les joueurs faisaient de la publicité pour le jeu... ce qu'il n'apprécie pas.

Le 6 octobre prochain, les fans du jeu vidéo FIFA disposeront de la dernière version. FIFA 21 présente au fur et à mesure les notes des différents joueurs. Et comme chaque fois, cela ne plaît pas à tout le monde.

Certains joueurs ont l'habitude de monter au créneau pour obtenir une meilleure notation. Chaque joueur en dispose d'une sur base de ses qualités individuelles. Pour Romelu Lukaku, la situation reste inchangée, avec une note générale de 85. Ce que certains jugent irrespectueux au vu de sa saison à l'Inter Milan, où il a inscrit 31 buts.

Même le Diable Rouge semble déçu, comme il l'a exprimé sur les réseaux sociaux. "Soyons honnêtes, FIFA se plante avec ses notes. Du coup les joueurs se plaignent à propos du jeu et leur font un peu plus de publicité. J'en ai marre de cette merde. Je sais ce que je fais", a écrit l'attaquant de l'Inter Milan sur Twitter. Plus tôt, il avait taclé les développeurs sur la note obtenue en vitesse. "81 ? Ils n'ont pas du me voir marquer contre le Shakhtar. C'est quoi cette merde ?".

Un coup de gueule qui, tout de même, semble clairement adressé à EA Sports, société qui développe la saga FIFA. Ambiance...



Vous devez Un tweet a été intégré à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.