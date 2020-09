Le mercato EN DIRECT: voici les rumeurs et transferts du jour

Suivez le mercato estival sur RTLSport.be !

LES DIABLES ROUGES

Jordan Lukaku serait dans le viseur de Leeds. D'après la presse italienne, le joueur de la Lazio plairait à Marcelo Bielsa et pourrait rejoindre l'Angleterre dès cet été.



LES TRANSFERTS A L'ETRANGER

Gini Wijnaldum s'éloigne de Barcelone. Selon Sky Sports, le milieu de terrain de Liverpool aurait été convaincu par son coach Jurgen Klopp. Il pourrait même prochainement opter pour une prolongation de son contrat au sein du club anglais.

La Juventus veut un attaquant et aurait trouvé un accord avec Olivier Giroud. Mais le Français serait le plan C du club italien, qui préférerait recruter Luis Suarez ou Edin Dzeko.



Chelsea, qui sait que son joueur N'Golo Kante est convoité, voudrait surtout se débarrasser de Jorginho, d'après le Daily Express. L'ancien napolitain n'est plus considéré comme une option prioritaire chez les Blues.

L'Eintracht Francfort a acquis à titre définitif André Silva de l'AC Milan. L'attaquant, 24 ans, a déjà évolué la saison dernière pour le club allemand sous forme de prêt, qui devait initialement être prolongé jusqu'en 2021. Mais jeudi, Francfort a annoncé que le Portugais avait signé jusqu'au 30 juin 2023.

LES TRANSFERTS EN BELGIQUE

Le Beerschot a prêté l'attaquant congolais Prince Ibara au Neftchi Bakou en Azerbaïdjan jusqu'à la fin de la saison, a annoncé le club anversois vendredi. Ibara, 24 ans, était arrivé au Kiel durant l'été 2019. La saison dernière, il a joué 12 matches en Proximus League et a délivré deux assists. Il n'avait pas encore disputé la moindre minute cette saison en Jupiler Pro League.

Jonathan Bolingi (Antwerp), Joseph Paintsil (KRC Genk) et Luka Adzic (Anderlecht) joueront la saison prochaine à Ankaragücü, en Turquie, où ils ont tous les trois été prêtés. Le club, dirigé par Fuat Capa et dont Luc Nilis est l'assistant, a confirmé leur arrivée jeudi



Le Cercle Bruges a annoncé jeudi l'arrivée du milieu de terrain Leonardo Da Silva Lopes. Le Portugais, 21 ans, arrive en provenance de Hull City et s'est engagé pour quatre ans. Da Silva a débarqué en Angleterre en 2013, à l'âge de 14 ans, à Peterborough United. Il a débuté en équipe première en 2015, en League One (D3). Il a ensuite rejoint Wigan en 2018. Après un prêt au FC Gillingham, il a été recruté par Hull City en 2019. La saison passée, il a disputé 40 rencontres de Championship (D2) pour deux buts et quatre assists.

Courtrai a annoncé jeudi l'arrivée du gardien serbe Marko Ilic, 22 ans. Il arrive en provenance du FK Vozdovac et s'est engagé pour quatre saisons. Ilic a joué 61 rencontres en deux saisons avec Vozdovac. Avant cela, il avait défendu les buts de Vojvodina. L'ancien international serbe est le quatrième transfert des 'Kerels' après le défenseur Trent Sainsbury, le milieu de terrain Michiel Jonckheere et l'attaquant Luqman Hakim. Courtrai a débuté la saison avec un 7 sur 12. Dimanche, un match à domicile contre Mouscron est au programme.