Pro League: La Gantoise surpris par Eupen, qui remporte sa première victoire

Le match d'ouverture de la cinquième journée du championnat de Belgique, joué devant un public (limité) pour la première fois de la saison, a permis à Eupen de décrocher vendredi sa première victoire au détriment de Gand (2-1). Smail Prevljak (35e, 1-0) et Jens Cools (53e, 2-0) ont permis aux Pandas (6 points) de se hisser en 9e position. Malgré un but de Sven Kums (62e, 2-1), Gand, qui a joué à dix suite à l'exclusion de Michael Ngadeu-Ngadjui (74e), reste 15e (3 points).

Grâce à sa bonne organisation, Eupen a empêché Gand de trouver des espaces mais une balle dans le paquet de Knowledge Musona (3e) et une reprise de la tête de Mamadou Koné (7e) n'ont pas mis Davy Roef en danger. Par contre, Ortwin De Wolf a dû désamorcer un tir de Giorgi Chakvetadze, auteur d'un excellent effort personnel (15e).

Après le rush du milieu géorgien, les Buffalos ont fait oublier pendant une courte période leur départ laborieux. Eupen a alors recommencé à effectuer de belles combinaisons notamment grâce à Konan Ndri et à Koné. S'ils étaient capables de passer un adversaire, les deux vifs ailiers n'étaient pas précis dans leurs dernières passes. Sur un contre, Stef Peeters a servi dans les seize mètres Adriano, qui a remis le ballon au ras du sol à Prevljak (35e, 1-0).

A la reprise, Laszlo Boloni a sorti Dogbole Niangbo pour Jordan Botaka (46e) sans que cela n'améliore le niveau des Buffalos à l'image de Kums, qui a raté un simple contrôle de balle (50e). Il n'en fallait pas plus pour qu'Eupen reprenne la barre et ne double la marque. Sur un coup de coin botté par Peeters, Roef est passé sous le ballon et Cools a surgi au second poteau (53e, 2-0). Les Pandas ont souvent été proches du 3-0 quand Kums a mis fin à une série de dégagements eupenois ratés pour réduire la marque d'un tir de l'extérieur du rectangle (63e, 2-1).

Pendant que le match se durcissait, Benat San Jose a opté pour un plan B en remplaçant Musona par Menno Koch et Prevljak par Julien Ngoy (69e). Le coach eupenois a également été aidé par Ngadeu-Ngadjui, qui a reçu une carte rouge directe pour une faute sur Jordi Amat. Les Buffalos ont bien tenté de revenir à la marque mais De Wolf n'a dû serré que sur une reprise de Dino Arslanagic (77e). Et pour la quatrième fois en cinq matches, Gand a perdu quand il a été mené à la marque.