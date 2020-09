Le coronavirus frappe Anderlecht: Michel Vlap a été testé positif

Anderlecht ne pourra pas compter sur Michel Vlap contre le Cercle Bruges dimanche, lors de la cinquième journée de la Jupiler Pro League. Le club a confirmé vendredi que le Néerlandais a été testé positif au coronavirus et devra passer une semaine en quarantaine, comme le prescrivent les protocoles de la Pro League. Ensuite, il sera à nouveau testé et pourra rejoindre le groupe en cas de résultat négatif.

"Michel Vlap a été testé positif au COVID-19", a tweeté Anderlecht. "Il est en isolement, donc il n'est pas dans la sélection pour le match de dimanche."

Vlap a été titulaire lors des deux premiers matches de championnat, à Malines (2-2) et à domicile contre Saint-Trond (3-1). Ensuite, il a manqué le match à domicile contre Mouscron (1-1) pour cause de blessure et le déplacement à Ostende (2-2) pour cause de maladie.

En principe, Vincent Kompany devrait compter à nouveau sur le Néerlandais samedi prochain pour le déplacement à Waasland-Beveren. Vlap est le troisième joueur d'un club du top de la Jupiler Pro League à avoir été testé positif au Covid-19 récemment. Brandon Mechele (Club Bruges) et Vadis Odjidja (Gand) l'ont précédé ces dernières semaines.

Le Standard a également été secoué jeudi par une possible infection de l'entraîneur Philippe Montanier et de Selim Amallah. Cela s'est avéré être une fausse alerte. A Genk, Maarten Vandevoordt, Paul Onuachu et Theo Bongonda ont été testés positifs lors de la préparation