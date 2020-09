Le mercato EN DIRECT: voici les rumeurs et transferts du jour

Suivez le mercato estival sur RTLSport.be !

LES DIABLES ROUGES

LES TRANSFERTS A L'ETRANGER

Le PSG l'a confirme hier: Alessando Florenzi est le nouvel arrière droit du club. L'Italien est prêté pour une saison avec option d'achat.



Frank Lampard n'a pas l'intention de vendre N'Golo Kante. Le coach de Chelsea l'a clairement précisé en conférence de presse. "Je ne veux certainement pas le perdre, non, il est fondamental dans ce que j'essaie de faire [...] Je suis vraiment excité de l'avoir en forme. Il a l'air très bien donc c'est une bonne nouvelle pour moi. Bien sûr, je veux garder N'Golo", a-t-il détaillé à la BBC.

Le Barça ne lâche pas Memphis Depay. D'après le Mundo Deportivo, les Catalans sont prêts à inclure le jeune brésilien Emerson pour faire baisser la note, estimée à 30 millions d'euros. Les Lyonnais sont tentés mais veulent tout de même un gros chèque à la clé.

Le gardien international roumain de Lyon, Ciprian Tatarusanu, a été transféré à l'AC Milan pour 500.000 euros, a annoncé vendredi l'Olympique lyonnais (OL), avant son match de Ligue 1 à Bordeaux. Tatarusanu (34 ans) était arrivé libre à l'OL il y a un an, en provenance du FC Nantes. Il était la doublure d'Anthony Lopes mais aspirait à plus de temps de jeu. Avec Lyon, il n'a joué la saison dernière que six rencontres dont la demi-finale de la Coupe de la Ligue au terme de laquelle il a été décisif dans la séance de tirs au but contre Lille. Outre l'OL, Ciprian Tatarusanu a joué à la Juventus Bucarest (2003-2007), à Gloria Bistrita (2007-2009), au Steaua Bucarest (2009-2014), à la Fiorentina (2014-2017) et à Nantes (2017-2019).



Le Zenit serait très intéressé par Nabil Fékir. Le club russe, qui dispose de gros moyens, espère convaincre le Français de les rejoindre dès cet été. Selon AS, les Russes devront débourser au moins 30 millions d'euros pour s'attacher ses services.

LES TRANSFERTS EN BELGIQUE

Le Cercle Bruges a réalisé son neuvième transfert estival. Le défenseur Harisson Marcelin, 20 ans, est prêté jusqu'à la fin de la saison par l'AS Monaco, le propriétaire du Cercle. L'ancien international jeune français a été formé à l'AJ Auxerre (Ligue 2) dont il a intégré l'équipe A en 2018. Cet été, il a signé un contrat avec l'ASM jusqu'en 2024. Marcelin est le neuvième transfert d'été du Cercle. L'arrivée du milieu de terrain portugais Leonardo Da Silva Lopes a été annoncée jeudi. Marcelin est le deuxième joueur à être engagé à Monaco cette saison, après le latéral droit néerlandais Anthony Musaba. Le Cercle a bien commencé la saison avec un 6 sur 12. Dimanche, il se rend à Anderlecht dans le cadre de la cinquième journée de championnat.