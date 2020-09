Tour de France: Pas de public autorisé dans les ascensions du Grand Colombier et du Col de la Biche

L'organisation du Tour de France a annoncé vendredi soir que le public ne sera plus autorisé à l'arrivée des étapes et que le même protocole qu'à Paris-Nice sera instauré. Les spectateurs ne pourront pas accéder aux 300 derniers mètres de l'étape. De plus, le public ne pourra également pas se rendre dimanche au Grand Colombier et au Col de la Biche.

Une décision prise vendredi soir par la préfecture de l'Ain qui doit faire face à une sérieuse augmentation de nouvelles contaminations au coronavirus ces derniers jours. "L'accès au Grand Colombien et au Col de la Biche sera interdit à partir de samedi 12h jusque dimanche 20h. Aucun spectateur, aucune manifestation ni aucun rassemblement de personnes n'est autorisé", a précisé la préfecture.

Le Col de la Biche (6,9 km à 8,9 %) se trouve à 45 km de l'arrivée prévue au Grand Colombier (17,4 km à 7,1 %). L'ascension de la Montée de la Selle de Fromenté (11,1 km à 8,1%) est également au programme du peloton dimanche mais ne fait pas partie de la décision de la préfecture.