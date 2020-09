Mick Schumacher en Formule 1 en 2021 ? Le plan de Ferrari pour le fils du septuple champion du monde

Mick Schumacher est cité avec insistance en Formule 1 en 2021. Le fils du septuple champion du monde, auteur d'une saison remarquable en Formule 2, serait poussé par Ferrari, désireux de l'accueillir dans les prochaines années.

Le nom Schumacher pourrait faire son retour en Formule 1. Mick, le fils de Michael, pourrait en effet être titularisé en 2021, selon les informations de RMC Sport. Le plan est signé Ferrari, qui rêve que le fils succède au père dans quelques années.

Pour y arriver, la Scuderia a un plan. Elle souhaite profiter de sa filière, la Ferrari Driver Academy, pour propulser Mick Schumacher en F1. Ce dernier fait partie du programme et pourrait disposer d'un des deux sièges promis à un jeune soutenu par Ferrari, soit chez Alfa Romeo, soit chez Haas. Antonio Giovinazzi (Alfa) pourrait perdre sa place. Chez Haas, Romain Grosjean et Kevin Magnussen sont menacés. Mick Schumacher pourrait immédiatement en profiter.

Ferrari pourrait même faire coup double en plaçant un autre talent de la filière en F1. Callum Ilott et Robert Shwartzmann, leader et troisième en F2, seraient aussi considérés comme prêts à faire le grand saut vers la F1. L'idée est à chaque fois de les associer à des pilotes plus expérimentés: Raikkonen chez Alfa et quelqu'un comme Pérez ou Magnussen chez Haas.

Il est donc tout à fait possible que l'on retrouve un Schumacher en Formule 1 dès 2021. Il faut dire que Mick est très performant en F2 cette saison, lui qui pointe au deuxième rang du championnat.