La Juventus présente un bilan CATASTROPHIQUE provoqué par la crise du coronavirus

La Juventus a annoncé vendredi une perte de plus de 70 millions d'euros pour l'exercice clos au 30 juin 2020, en hausse de plus de 30 millions sur un an, en raison de l'impact de la pandémie de coronavirus.

Après une perte de 39,9 millions sur l'exercice précédent, attribuée au poids du transfert de Cristiano Ronaldo sur ses comptes, le club turinois a cette fois enregistré 71,4 millions de perte, selon son communiqué. Il s'agit de la troisième année consécutive dans le rouge pour les comptes de la Juve, cotée en bourse. Le club turinois rappelle que les "restrictions adoptées par les autorités" ont entraîné la fermeture du musée et des commerces, "avec des conséquences sur les revenus du merchandising" de la Juve, mais surtout entraîné le remboursement des billets et en partie des abonnements des supporteurs en raison du huis clos imposé pour les matches après le confinement. La suspension des compétitions a "également entraîné un effet comptable à la baisse sur les revenus des droits TV sur l'année", ajoute le club. L'accord de baisse de salaire conclu avec les joueurs et l'entraîneur, pour la période de mars à juin, a toutefois permis d'atténuer l'impact, avec un effet positif sur les finances chiffré à 90 millions d'euros. En raison des nombreuses incertitudes que fait encore planer le coronavirus sur les activités sportives, la Juventus prévoit d'ores et déjà de nouvelles pertes pour l'exercice 2020-21. Le syndicat européen des clubs (ECA), présidé par le patron de la Juventus Andrea Agnelli, a estimé mardi que la pandémie de Covid-19 pourrait amputer d'environ 4 milliards d'euros les revenus des clubs de football européens, affectant l'exercice 2020-21 encore plus lourdement que la saison écoulée. "Nombre de clubs risquent leur existence", avait alors souligné M. Agnelli.