Neymar, Navas, Di Maria: le PSG récupère des pions phares, remis du coronavirus

L'entraîneur du Paris SG Thomas Tuchel a annoncé samedi le retour dans le groupe de sa superstar Neymar, guéri du Covid-19, avant le "Clasico" de la Ligue 1 contre Marseille, dimanche.

Le Brésilien, qui a été testé positif au nouveau coronavirus le 2 septembre, a retrouvé ses coéquipiers vendredi à l'entraînement. "Super heureux", avait-il écrit sur Twitter. Egalement contrôlés positifs, Keylor Navas, Angel di Maria et Leandro Paredes postulent pour disputer le choc, au même titre que la recrue italienne Alessandro Florenzi, arrivé vendredi.



"Qui revient? C'est Keylor, Angel di Maria, Ney+, et Leo, ainsi que Florenzi", a déclaré le technicien allemand. "Si je leur demande s'ils veulent jouer, leur réponse sera oui. On va décider demain (dimanche). C'est une question de savoir s'ils commencent ou finissent le match pour nous. Ce n'est pas nécessaire d'attendre trop longtemps. S'il n'y a pas de risque, on va essayer", a-t-il poursuivi.



En revanche, Marquinhos, Mauro Icardi et Kylian Mbappé, les trois derniers cas de Covid-19 dans l'effectif parisien, sont indisponibles. Ces retours sont une bonne nouvelle pour Tuchel, qui a dû aligner une équipe bis, voire ter, lors de la défaite à Lens (1-0) jeudi.

L'effectif du PSG a été touché par sept cas de nouveau coronavirus, qui ont privé l'entraîneur de cadres à chaque ligne. Cette fragilité du moment aiguise l'appétit de Marseille, qui espère mettre fin à une série de 20 matches sans victoire contre son rival.