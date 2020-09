F1: Lewis Hamilton remporte un GP de Toscane spectaculaire (vidéos)

Lewis Hamilton (Mercedes) a remporté le Grand Prix de Toscane disputé dimanche sur le circuit de Mugello. Le Britannique a remporté le 90e Grand Prix de sa carrière devant son équipier Valtteri Bottas et la Red Bull d'Alexander Albon dans une course marquée par de nombreux accidents.

Le début de la course était marquée par deux accidents dont un impliquant Max Verstappen mais aussi Pierre Gasly, vainqueur du Grand Prix d'Italie dimanche dernier, forçant les commissaires à interrompre la course. Derrière Hamilton et Bottas, la lutte était acharnée pour la troisième place.



Au 44e tour, Lance Stroll (Racing Point) partait à la faute et la safety car devait entrer sur la piste avant l'interruption de la course au 46e tour. Lors de la reprise, Ricciardo, troisième, prenait un excellent départ et prenait la deuxième place à Bottas mais le pilote de Renault était finalement dépassé par le Finlandais puis par Alexander Albon (Red Bull).

En tête, Lewis Hamilton ne flanchait pas pour remporter le 90e Grand Prix de sa carrière, revenant à une victoire du record de Michael Schumacher. Le Britannique devance donc son équipier Valtteri Bottas et le Thaïlandais Alexander Albon qui décroche le premier podium de sa carrière.

Du côté de Ferrari, qui participait au 1000e Grand Prix de son histoire, Charles Leclerc termine à la huitième place et Sebastian Vettel dixième.