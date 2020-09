Jupiler Pro League: Charleroi poursuit sur sa folle lancée en battant Zulte-Waregem

Après les victoires d'Anderlecht contre le Cercle Bruges (2-0) et de l'Antwerp à Saint-Trond (2-3), la troisième rencontre de la 5e journée du championnat de Belgique dimanche a vu Charleroi s'imposer à Zulte Waregem (0-2). Kaveh Rezaei (71e, 0-1) et Shamar Nicholson (88e) ont permis aux Zèbres de conserver le maximum des points (15).

Comme les deux coaches n'avaient aucune raison de changer leur équipe de base, ils ne l'ont pas fait. Francky Dury a reconduit le même onze pour la troisième fois d'affilée.

Charleroi a placé un premier contre dangereux avec Maxime Busi, qui a surgi au premier poteau sur un service d'Ali Gholizadeh (2e). Si les deux équipes ont éludé la phase d'observation, elles n'ont toutefois pas mis les gardiens rapidement au travail. Eike Bansen a dû intervenir devant Ryota Moriaka, qui était parti dans le dos d'Olivier Deschacht et Ewoud Pletinckx (21e). La suite de la période a été sans histoire avec deux équipes ne laissant pas beaucoup d'espace et évoluant à un rythme trop lent pour embarrasser les défenses.

Après la pause, Zulte Waregem a pris la possession du ballon à son compte et sur un coup franc botté par Omar Govea, Ibrahima Seck et Pletinck se sont gênés (52e). Mais, petit à petit, le moteur des Zèbres a commencé à mieux tourner avec une passe en profondeur de Rezaei pour Shamar Nicholson (56e). Cela chauffait pour Bansen qui, grâce à une parade de première classe, a sorti une reprise de la tête de Dorian Dessoleil sur un coup franc botté par Morioka et sur le rebond, Nicholson a placé le ballon au-dessus (61e). Zulte l'a échappé belle mais Charleroi a ouvert la marque sur un but improbable: après avoir contré Pletinck, Morioka a servi Nicholson dont le tir complètement manqué s'est transformé en assist pour Rezaei (0-1). Les Zèbres étaient en route vers le 15 sur 15 d'autant que Jelle Vossen n'a pas profité d'un bon service de Govea (78e).

Dury a fait un double changement: Abdoulaye Sissako et Jean-Luc Dompé pour Saido Berahino et Jannes Van Hecke (77e) mais Nicolas Penneteau n'a pas eu plus de travail pour la cause. Le gardien français a vu un tir du gauche de Daniel Oparé passer à côté (80e). C'était bien trop peu et sur un contre initié par Morioka, Nicholson a marqué son troisième but de la saison (88e, 0-2).

Au classement général, les Zèbres conservent le maximum des points (15). L'Essevee (6 points) recule en 9e position.

