Éblouissant depuis le début de saison, Wout Van Aert sera un des leaders de l'équipe belge pour les mondiaux

Greg Van Avermaet et Wout van Aert seront les leaders de l'équipe belge lors de l'épreuve en ligne des Mondiaux de cyclisme sur route d'Imola (24-27 septembre). Avec deux victoires d'étape et en accompagnant avec succès son leader de la Jumbo-Visma Primoz Roglic, toujours en jaune, Van Aert effectue actuellement un Tour de France brillant. Il avait déjà bien entamé cette saison particulière en s'imposant sur les Strade Bianche et Milan-San Remo.

Tiesj Benoot, Oliver Naesen, Pieter Serry, Jasper Stuyven, Loïc Vliegen et Tim Wellens complètent la sélection, dévoilée lundi à Tubize, au nouveau siège de la Fédération belge, par le sélectionneur Rik Verbbrughe. Victor Campenaerts et Wout van Aert, champion belge de la discipline, disputeront le chrono.

Imola a récupéré l'organisation des Mondiaux suite au désistement d'Aigle-Martigny, en Suisse. L'événement sera exceptionnellement réservé aux catégories élites, avec un contre-la-montre et une épreuve en ligne tant chez les dames (respectivement 24 et 26 septembre) que chez les messieurs (25 et 27 septembre). Les épreuves en ligne se disputeront uniquement sur un circuit de 28,8 km avec départ et arrivée sur le célèbre piste automobile Enzo et Dino Ferrari d'Imola.

Après avoir effectué un départ fictif autour de l'Autodrome, le parcours comptera 258,2 km pour les hommes (neuf tours) avec un dénivelé positif total de près de 5.000 mètres, tandis que la longueur du parcours féminin (cinq tours) sera de 143 km pour une élévation cumulée d'environ 2.800 mètres. Le tracé comportera deux difficultés, les côtes de Mazzolano (2,8 km à 5,9 pour-cent, passage maximum à 13 pour-cent) et la Cima Gallisterna (2,5 km à 6,4 pour-cent, passage maximum à 14 pour-cent). Le sommet de la Cima Gallisterna se situe à 12 km de l'arrivée.

"Nous sommes plus outsiders que favoris"

"C'est un parcours très dur", a commenté Verbrugghe. "Pour nous, c'est mieux que celui prévu à Martigny. Mais pour être champion du monde, tu as besoin d'un grand jour et sur un tel parcours, tu auras besoin d'un super jour." Verbrugghe a donc construit une équipe avec deux leaders, Van Aert et Van Avermaet, quatre grimpeurs, Tiesj Benoot, Pieter Serry, Loïc Vliegen et Tim Wellens, et deux coureurs de classique, Oliver Naesen et Jasper Stuyven. "Avec Remco Evenepoel, nous aurions eu un autre leader. Ici, nos leaders seront des coureurs de classique qui sont en grande forme. Nous sommes plus outsiders que favoris. Nous devrons limiter la casse dans les portions les plus raides, mais nous pouvons tirer notre épingle du jeu dans plusieurs scenarios", souligne Verbrugghe.

Le sélectionneur cite Julian Alaphilippe, Michael Woods et Marc Hirschi comme principaux candidats à la victoire, avec les Italiens et les Espagnols qui auront des équipes solides. Quant au scénario de la course, "cela se rapprochera de Florence (2013, victoire de Rui Costa) et de Ponferrada (2014, victoire de Michal Kwiatkowski). Ce ne sera pas comme à Innsbruck (2018, victoire d'Alejandro Valverde), où la montée finale était trop proche de l'arrivée. Ici, le parcours est toujours en montée et en descente, le danger viendra de partout. Ce ne sera pas nécessairement dans la bosse que les favoris vont bouger. Le parcours est très dur, difficile à contrôler."

Avec à nouveau van Aert et Victor Campenaerts, la Belgique aura une belle carte à jouer lors du chrono. "La probabilité de médaille est plus élevée", confirme Verbrugghe. "Evidement, il faudra voir comment Van Aert aura récupéré. On sait que Campenaerts peut se préparer parfaitement pour un objectif. Rohan Dennis reste le favori, mais nous pouvons viser une médaille, voire le titre."