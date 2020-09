Une semaine après son geste, Djokovic espère tourner la page au tournoi de Rome

Une semaine après un geste d'humeur synonyme d'élimination retentissante à l'US Open, Novak Djokovic assure avoir retenu la "leçon" même s'il ne jure pas que son tempérament volcanique ne le fera pas de nouveau déraper à l'avenir. "Ce sera toujours là, je n'oublierai jamais", a assuré lundi le N.1 mondial au premier jour du Masters 1000 de Rome, où, exempté du 1er tour, il ne devrait débuter que mercredi.

"Je vais devoir l'accepter, aller de l'avant, et même l'accueillir comme une bonne leçon", a ajouté Novak Djokovic, félicitant avec un brin d'ironie les journalistes de lui rappeler, avec plusieurs questions, la mésaventure vécue huit jours plutôt en 8e de finale de l'US Open. Au lieu d'une victoire qui lui semblait promise, il a dû quitter New York la tête basse après avoir, involontairement, frappé une balle directement sur une juge de ligne dans un geste d'humeur. "C'était totalement inattendu et involontaire", a-t-il rappelé, en s'excusant de nouveau auprès de la juge.

Nadal "désolé" pour "Djoko"

"Mais quand vous frappez une balle comme je l'ai fait, vous avez une chance de toucher quelqu'un sur le court. Les règles sont claires, je l'ai accepté. Je dois passer à autre chose", a souligné Djokovic, qui a perdu à cette occasion son premier match de l'année 2020. Rafael Nadal, interrogé sur l'épisode à l'occasion de son retour sur le circuit ATP à Rome, s'est dit "désolé" pour "Djoko". "Mais ce sont des choses qu'il ne faut pas faire. C'est important de contrôler ses nerfs sur le court, parce que si vous ne le faites pas, vous pouvez avoir un manque de chance, comme il l'a eu. Car évidemment il ne voulait toucher personne", a ajouté le N.2 mondial.

Djokovic, faisant profil bas sous sa casquette bleue, pour sa première conférence de presse depuis son départ des Etats-Unis, a semblé esquisser un début d'introspection, terme qu'il avait utilisé dans un message écrit juste après sa disqualification. "Je travaille mentalement aussi dur que je travaille physiquement, en essayant de donner à voir la meilleure version de moi sur les courts et en dehors", a souligné le Serbe de 33 ans.

"Beaucoup de pression"

"J'ai un caractère explosif et c'est le type de joueur que j'ai toujours été. Dans ma carrière, je suis passé par des hauts et des bas, contrôlant plus ou moins bien mes émotions. Mais quand vous êtes dans le dur, seul, et qu'il y a beaucoup d'intensité et de pression, ça peut donc arriver", a-t-il toutefois rappelé. "Je vais évidemment faire de mon mieux pour que ça n'arrive plus, mais tout est possible dans la vie (...). Je ne peux pas garantir ou promettre que ça n'arrivera plus jamais", a-t-il lancé.

Quant à savoir si ce nouveau coup de colère, qui en suit d'autres, finira par jeter une ombre sur son impressionnant palmarès ? "Bien sûr je ne suis pas parfait, j'ai des défauts. Est-ce ce dont les gens se souviendront ? Le temps le dira, je suppose..." Djokovic, qui vient de rejoindre Pete Sampras au nombre de semaines passées en tête du classement mondial (286 semaines, le recordman Federer en compte 310), est d'autant plus dépité de son élimination à l'US Open, qu'il s'y sentait "bien" au niveau du jeu et "en confiance".

Et il n'a désormais qu'une hâte: débuter à Rome pour tourner la page. "C'est bien d'avoir un tournoi qui arrive une semaine, dix jours après. Plus tôt je reprendrai la compétition, plus vite je surmonterai ce souvenir". Un "souvenir" qui, assure-t-il, ne l'empêchera pas de lâcher ses coups: "Je ne pense pas avoir de problèmes à bien jouer et à taper la balle, mais bien sûr pendant le point... (rires)"