Roland-Garros: l'ex-N.1 mondial Andy Murray invité, comme à l'US Open

Le Britannique Andy Murray bénéficie, comme à l'US Open, d'une des invitations pour participer au tournoi de Roland-Garros, prévu du 27 septembre au 11 octobre, dont la liste a été communiquée lundi.

L'ancien N.1 mondial, âgé de 33 ans, tombé au-delà de la 100e place après des opérations à la hanche qui l'avaient poussé à annoncer sa retraite début 2019, est finalement revenu sur sa décision et tente un retour au plus haut niveau.

A l'US Open, pour sa réapparition en Grand Chelem pour la première fois depuis l'Open d'Australie 2019, Murray a passé un tour.

En dehors de l'Ecossais, 110e au dernier classement ATP, toutes les autres invitations ont été attribuées à des Français.

Chez les dames figurent parmi les invitées la Canadienne Eugénie Bouchard, 26 ans, ex-N.5 mondiale et aujourd'hui 167e, et la Bulgare Tsvetana Pironkova, récente quart-de-finaliste à l'US Open. Ainsi que la chevronnée Pauline Parmentier, 34 ans et 162e mondiale, gagnante en 2019 de la Fed Cup avec l'équipe de France en Australie.

Listes des joueurs et joueuses invitées dans le tableau final des simples messieurs et dames de Roland-Garros (par ordre alphabétique):

. Simple messieurs:

Elliot Benchetrit (FRA)

Hugo Gaston (FRA)

Quentin Halys (FRA)

Antoine Hoang (FRA)

Maxime Janvier (FRA)

Harold Mayot (FRA)

Andy Murray (GBR)

Arthur Rinderknech (FRA)

. Simples dames:

Eugénie Bouchard (CAN)

Clara Burel (FRA)

Elsa Jacquemot (FRA)

Chloé Paquet (FRA)

Pauline Parmentier (FRA)

Diane Parry (FRA)

Tsvetana Pironkova (BUL)

Harmony Tan (FRA)